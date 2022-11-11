Maket polis aracını görüp kaçan şahıslar uyuşturucu ile yakalandı

Başkentte bir yol kenarında bulunan maket polis aracını gerçek sanıp araçla kaçmaya çalışınca ihbar edilen, 28 bin uyuşturucu hap ve bir miktar metamfetamin ile yakalanan 3 kişi hakkında 15’er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Ankara’da yol kenarındaki maket polis aracını gerçek sanarak otomobille duran ve geri manevra yapmaya çalışan sürücüden şüphelenen vatandaş, polise ihbarda bulundu. Plakası bildirilen aracın sürücüsü, Polatlı girişinde polisin ’dur’ ihtarına uymadı. Takip sonucu durdurulan araçta bulunan 3 kişi yakalandı. Araçta 2 torba içinde 28 bin uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunun uyuşturucu maddenin kime ait olduğunu bilmediğini iddia eden Erinç Arslangöz (31), Zeki Özdoğan (21) ve Gürkan Karaoğlan (31) tutuklandı. 3 kişi hakkında ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 15’er yıl hapis ve 30 bin güne kadar adli para cezası talebiyle dava açıldı.

Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sanık ve tanık beyanlarının ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek ertelendi.