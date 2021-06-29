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Makaslı cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Antalya’da tartıştığı arkadaşına makas saplayarak ölümüne neden olan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş 29.06.2021, 14:44
Makaslı cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Antalya’da tartıştığı arkadaşına makas saplayarak ölümüne neden olan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6864 Sokak’ta meydana gelen olayda, galericilik yapan 53 yaşındaki Üzeyir Urey, müstakil bir evde arkadaşı Ömer D. (47) ile iddiaya göre alkol aldıktan sonra tartışmaya başladı. Alkolün etkisiyle sokağa taşan tartışmada Ömer D., elindeki makası Üzeyir Urey’in göğsüne sapladı. Ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Urey, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Ömer D. ise yakın bir noktada yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Ömer D., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Ömer D.’nin bir kahvehanede çaycılık yaptığı, Üzeyir U.’ya iki kere makas sapladığı belirlendi.
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