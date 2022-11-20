Makas kıran kamyonetini devrilmesin diye bariyere bağlayarak kamyona yasladı

Sultangazi’de aşırı yük nedeniyle makas kıran kamyonetin devrilmemesi için iple bariyere bağlanıp kamyona yaslanıldığı anlar kameralara yansıdı. Ortaya ilginç görüntüler çıkarken, sürücüye aşırı yükten dolayı 408 TL ve aracın sigortasının bulunmaması nedeniyle de 190 TL cezai işlem uygulandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi mevkii Arnavutköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ferhat Can yönetimindeki tekstil atığı yüklü 45 NH 369 plakalı kamyonet, seyir halindeyken aşırı yük nedeniyle makas kırarak yan yattı. Yaşanan olayın ardından sürücü ilginç bir çözüm bularak, tedbir amacı ile kamyoneti ip yardımı ile bariyerlere bağlarken, olay yerinden geçen bir hafriyat kamyonu sürücüsü ise kamyonete yaslanarak devrilmesini önledi.

Yaşanan olayın ardından bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, olay yerine gelen ekipler bölgede trafiğin akışını sağlamak için tedbir aldılar. Yapılan inceleme sonucunda sürücü Ferhat Can’a aşırı yükten dolayı 408 TL ve aracın sigortasının bulunmaması nedeniyle de 190 TL cezai işlem uygulandı.