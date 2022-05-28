Makas atarken kaza yaptı, bacakları koptu

Küçükçekmece E-5’te makas attığı ileri sürülen sürücü araçla takla attı. Kaza anı kameraya yansırken sürücünün iki bacağı koptu.

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Küçükçekmece E-5 Beşyol mevkii Topkapı istikametinde yaşandı. İddiaya göre trafikte arkadaşıyla makas atarak Topkapı yönüne giden Serkan A., idaresindeki 34 DHR 498 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybetti. Beşyol mevkiinde kontrolden çıkan araç önce bariyerlere çarptı ardından yan yola takla atarak durabildi. Kazada sürücü Serkan A’nın iki bacağı koparak ağır yaralanırken, yanındaki arkadaşı ise yara almadan kazayı atlattı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri başka kazanın olmaması için önlem alırken, itfaiye sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak ambulansa teslim etti.

Bacakları kopan sürücü Serkan A hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sol şeritten sağa doğru direksiyonu kırdığı sırada hakimiyetini kaybedip takla attığı görülüyor.

"Sürücünün iki bacağı kopmuş"

Yaşanan feci kaza ile ilgili konuşan Enes Alabaş, "Sol şeritten sağ şeride geçerken direksiyon hakimiyetini kaybediyor, araba kayıyor. Şuradaki bariyerlere çarptıktan sonra havada direğe çarpıyor. Şuraya da takla atmış bir şekilde düşüyor. İki tane bacağını kaybetmiş. Başka biri daha var yanında ama o yaralanmamış" dedi.