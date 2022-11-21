Makas atarak şerit değiştirmek isteyen sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Arnavutköy’de makas atarak şerit değiştirmeye çalışan sürücü trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Yaşanan o anlar başka bir aracın kamerası tarafından böyle görüntülendi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy orman yolunda meydana geldi. Makas atarak şerit değiştiren bir otomobil sürüşücü trafik ışıklarında bekleyen diğer araçlara çarptı. Çarpmanın etkisi ile 3 araç hasar alırken, kaza da yaralanan olmadı. Sürücünün makas atması ve zincirleme kaza anı başka bir araç kamerasına yansıdı. Görüntüde, aracın makas tarak şerit değiştiriyor. Daha sonra araçlara çarpıyor.