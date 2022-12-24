Makas atan hafif ticari araç faciaya neden oldu... Karşı şeritten gelen otomobilin üzerine böyle uçtu

Arnavutköy-Sultangazi yolunda seyir halinde olan bir otomobilin üzerine karşı şeritten makas atarak ilerleyen hafif ticari araç önce başka bir ticari araca çarpıp karşı yola uçtu ardından Sultangazi yönünde seyir halinde olan bir otomobile çarparak durdu. Kaza da araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Arnavutköy - Sultangazi yolu Habipler yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Arnavutköy yönünde seyir halinde olan bir otomobilin üzerine Sultangazi yönünde seyir halinde olan ve makas atarak ilerleyen hafif ticari araç, başka ticari bir araca çarptıktan sonra karşı yola uçtu. Kaza da araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken itfaiye araçlarda sıkışan yaralıları çıkarttı. Yaralılar ambulanslar ile civarda bulunan hastanelere kaldırılırken kaza nedeni ile yolun Sultangazi yönü tamamen trafiğe kapandı.

Film sahnelerini aratmadı, makas attı seyir halindeki otomobilin üzerine uçtu

Kaza anı kazaya karışan otomobilin araç kamerası ve bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde Sultangazi yönünde seyir halinde olan bir hafif ticari aracın makas atarak ilerlerken önce bir ticari araca çarptığı sonrasında ise karşı şeritte seyir halinde olan bir otomobilin üzerine uçtuğu görüldü.

Yol tamamen kapandı, araçlar ilerleyemedi, ekipler ters şeritten kaza yerine ulaştı

Kaza nedeni ile yolun Sultangazi yönü trafiğe tamamen kapandı. Araçlar ilerlemekte zorluk çekerken olay yerine ulaşmaya çalışan ekipler ters şeritlere girerek kaza noktasına ulaşmaya çalıştı. Trafik ekiplerin saatler süren çalışması sonrasında normale döndü.