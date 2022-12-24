Makas atan araç faciaya neden oldu, önce çaptı, sonra otomobilin üzerine uçtu

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde makas atan hafif ticari araç önce ticari araca çarptı, ardından karşı şeritteki otomobilin üzerine uçtu. Feci kazada 4 kişi yaralanırken dehşete düşüren görüntüler anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Arnavutköy-Sultangazi yolu Habipler yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Sultangazi yönünde makas atarak ilerleyen hafif ticari araç önce ticari bir araca çarptı, ardından karşı şeritte ilerleyen otomobilin üzerine uçtu. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken itfaiye araçlarda sıkışan yaralıları çıkarttı. Yaralılar ambulanslar ile civarda bulunan hastanelere kaldırılırken kaza nedeni ile yolun Sultangazi yönü tamamen trafiğe kapandı.

Film sahnelerini aratmadı, makas attı seyir halindeki otomobilin üzerine uçtu

Kaza anı otomobilin araç kamerası ve bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde Sultangazi yönünde seyir halinde olan hafif ticari aracın makas atarak ilerlerken önce bir ticari araca çarptığı sonrasında ise karşı şeritte seyir halinde olan bir otomobilin üzerine uçtuğu görüldü.

Yol tamamen kapandı, araçlar ilerleyemedi, ekipler ters şeritten kaza yerine ulaştı

Kaza nedeni ile yolun Sultangazi yönü trafiğe tamamen kapandı. Araçlar ilerlemekte zorluk çekerken olay yerine ulaşmaya çalışan ekipler ters şeritlere girerek kaza noktasına ulaşmaya çalıştı. Trafik, ekiplerin saatler süren çalışması sonrasında normale döndü.