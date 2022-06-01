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Makas atacaktı, takla attı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde makas atmak isterken takla atan otomobil güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 01.06.2022, 12:06
Makas atacaktı, takla attı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde makas atmak isterken takla atan otomobil güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Küçük Mustafa Mahallesi Osman Kavuncu Mahallesi’nde meydana gelen kazada, F.A. yönetimindeki 38 KF 529 plakalı otomobil, makas atmak isterken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Kaldırımın üzerinde duran otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaza anında kaldırımda birilerinin olmaması faciayı önledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobilde çekici ile kaldırıldı.

Öte yandan, otomobilin takla attığı anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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