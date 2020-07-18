banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Türkiye kelebekleri risk altında
Türkiye kelebekleri risk altında
SPK ‘piyasa bozucu işlemler’ gerekçesiyle 2.5 milyon TL ceza kesti
SPK ‘piyasa bozucu işlemler’ gerekçesiyle 2.5 milyon TL ceza kesti
Emekli bayram ikramiyeleri 1500 TL olacak mı?
Emekli bayram ikramiyeleri 1500 TL olacak mı?
Filenin Sultanları'nın Tokyo programı belli oldu
Filenin Sultanları'nın Tokyo programı belli oldu

"Makarna" şifreli fuhuş şebekesinde bir kadın daha tutuklandı

ADANA'DA POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN TELEFONDA "MAKARNA, UZUN MAKARNA, SALÇALI MAKARNA VE BÜYÜKBAŞ İLE KÜÇÜKBAŞ" ŞİFRESİ KULLANDIKLARI İLERİ SÜRÜLEN FUHUŞ ŞEBEKESİNDEN MUŞ'TA ADANA POLİSİ TARAFINDAN YAKALANAN KADIN DA TUTUKLANDI

Asayiş 18.07.2020, 10:02
7
"Makarna" şifreli fuhuş şebekesinde bir kadın daha tutuklandı

Adana’da polise yakalanmamak için telefonda "makarna", "uzun makarna", "salçalı makarna" ve "büyükbaş ile küçükbaş" şifresi kullandıkları ileri sürülen fuhuş şebekesinin üyesi bir kadın daha Adana polisi tarafından Muş’ta yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşı küçük çocukların ve üniversite öğrencilerinin fuhşa zorlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, savcılığın yakalama çıkartmasının ardından 30 Haziran’da şafak vakti operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda, 20’si kadın 33 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 16’sı emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldı. Geriye kalan 12’si kadın 17 zanlı ise adliyeye sevk edildi. Bu zanlılardan 12’si tutuklanırken 5’i ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlıların polise yakalanmamak için makarna şifresi kullandığı öğrenildi. Zanlılardan K.K., S.Ç. ve A.D.’nin müşterilerle konuşurken bir saat birliktelik istediği zaman "makarna istiyorum" dediği, bir gece boyunca birliktelik istediği zaman "uzun makarna istiyorum" dediği, yanında bir kadın da isteyen müşterinin ise "makarna salçalı olsun" dediği belirlendi.

Ayrıca 18 yaşından küçük kızlara fuhuş yaptıran şebekenin onları da şifrelediği öğrenildi. Zanlıların müşterilerle telefonda konuşurken küçük kız çocukları için "küçükbaş" yaşı büyük kadınlar için ise "büyükbaş" dedikleri öğrenildi.

Polis, zanlılardan firari olan Fadime Ş.’nin Muş’ta olduğunu saptadı. Adana polisi, zanlının Muş’ta bulunduğu adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında zanlı kadın yakalanarak emniyete getirildi. Zanlının ifadesinde kendisinin fuhuş yaptığını ancak fuhuş yaptırmadığını öne sürdüğü öğrenildi. Zanlı, alınan ifadesinin ardından "fuhşa yer temin etmek ve aracılık yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Yorumlar (0)
banner378
26°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 32 42
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 32 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 33 44
11. Ümraniye 33 44
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 36 93
2. Man City 36 75
3. Chelsea 36 63
4. Leicester City 36 62
5. M. United 36 62
6. Wolverhampton 36 56
7. Tottenham 36 55
8. Sheffield United 36 54
9. Arsenal 36 53
10. Burnley 36 51
11. Everton 36 46
12. Southampton 36 46
13. Newcastle 36 43
14. Crystal Palace 36 42
15. West Ham 36 37
16. Brighton 36 37
17. Watford 36 34
18. Bournemouth 36 31
19. Aston Villa 36 31
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 86
2. Barcelona 37 79
3. Atletico Madrid 37 69
4. Sevilla 37 67
5. Villarreal 37 57
6. Real Sociedad 37 55
7. Getafe 37 54
8. Valencia 37 53
9. Granada 37 53
10. Athletic Bilbao 37 51
11. Osasuna 37 51
12. Levante 37 46
13. Eibar 37 42
14. Real Betis 37 41
15. Deportivo Alaves 37 39
16. Real Valladolid 37 39
17. Celta de Vigo 37 36
18. Leganés 37 35
19. Mallorca 37 32
20. Espanyol 37 24
Namaz Vakti 18 Temmuz 2020
İmsak 03:48
Güneş 05:40
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:40
Yatsı 22:24