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Makarna ambalajıyla kaçakçılık

Adana’da yolcu otobüslerinde 103 kaçak cep telefonu, 62 kilo kaçak nargile tütünü ve bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Asayiş 27.11.2020, 09:49
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Makarna ambalajıyla kaçakçılık
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Adana’da yolcu otobüslerinde 103 kaçak cep telefonu, 62 kilo kaçak nargile tütünü ve bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, üç ayrı yolcu otobüsü ve bir kargo şirketinin aracında kaçak ürün olduğu bilgisi üzerine İncirlik Park Alanındaki uygulama noktasında çalışma başlattı. Polis gelen otobüsleri ve kargo şirketine ait aracı durdurup yaptığı aramada 103 kaçak cep telefonu, 62 kilo kaçak nargile tütünü ve bin 830 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 7 zanlı gözaltına alındı. Kaçak ürünlerin makarna kutularına ve ambalajlarına konulduğu görüldü.
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