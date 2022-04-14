Mail yoluyla mobil bankacılık dolandırıcılığı operasyonu: 3’ü Afrika kökenli 10 gözaltı

İstanbul’da uluslararası şirketlerin mail yoluyla internet ve mobil bankacılık hesaplarına erişerek 4 milyon liraya yakın dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebekeye düzenlenen operasyonlarda, 3’ü Nijerya uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bazı şirketlerin mail trafiğini zararlı yazılımlarla takip edip ödemelerin gerçekleşeceği anda araya girerek para transferinin farklı bankalara aktarılmasını sağlayan ve bu yöntemle yaklaşık 4 milyon lirayı aşkın dolandırıcılık vurgunu yapan uluslararası bir şebeke tespit etti. Şebekenin elebaşının Nijerya uyruklu B.B.E. olduğu ve dolandırıcılık ağının 7 Türk üyesinin bulunduğu belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında 12 Nisan’da yapılan eş zamanlı operasyonda dolandırıcılık parasının gönderildiği hesap sahibi olan 7 şahıslar yakalandı. Emniyet ekipleri, yakalanan şüpheliler ile yaptıkları incelemelerde, dolandırıcılık paralarını teslim ettikleri şahıslarla birlikte toplamda 7 Türk uyruklu zanlıyı gözaltına alırken, dolandırıcılıktan elde edilen paraların teslim edildiği Nijerya uyruklu 3 şahıs daha tespit edildi. İlk etapta Nijerya kökenli dolandırıcıların 2’si yakalandı. Sorguya alınan zanlılardan, firar konumda bulunan ve çetenin Türkiye sorumlusu olarak tespit edilen Nijerya Uyruklu B.B.E.’ye ulaşıldı. Dolandırıcılık şebekesi lideri E.’nin Türkiye’den kaçacağı istihbaratını alan emniyet ekipleri, kara ve hava hudut kapılarında önlem aldı. Uluslararası dolandırıcılık şebekesinin Nijeryalı lideri, ülkesine kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan 3’ü Nijerya uyruklu toplam 10 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada 1 adet kart kopyalamaya yarayan cihaz, çok sayıda kopyalanmış kart ve dijital materyallere el konuldu.

Yakalanan şüphelilerin İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorgusu devam ediyor.