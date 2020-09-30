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Mahsur kalınca yakalandı

GAZİANTEP’TE HIRSIZLIK AMACIYLA GİRDİĞİ BİNANIN ASANSÖRÜNDE MAHSUR KALAN HIRSIZ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN KISKIVRAK YAKALANDI.

Asayiş 30.09.2020, 15:06
Mahsur kalınca yakalandı

Gaziantep’te hırsızlık için girdiği binanın asansöründe mahsur kalan hırsız, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı 75’inci Yıl Mahallesi’nde hırsızlık için bir binaya giren şahıs asansörde mahsur kaldı. Çağrılan itfaiye ve polis ekipleri tarafından hareketlerinden şüphelenilen şahsın apartmanda ne aradığını sorgulayan polis, asansörün çeşitli yerlerine gizlenmiş şekilde hırsızlık amacıyla kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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