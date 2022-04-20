Mahsur kalan kedilere balyozlu kurtarma operasyonu

Kocaeli’de apartman boşluğuna sıkışan yavru kediler, itfaiye ekipleri tarafından duvar kırılarak kurtarıldı.

Olay, İzmit ilçesi Turgut Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadan kedi sesleri geldiğini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, kedilerin apartman boşluğunda mahsur kaldığını tespit etti. Merdiven boşluğunda bulunan duvarın küçük bir kısmı ekipler tarafından kırıldı. İçeriye giren itfaiye eri, mahsur kalan iki kediyi de kurtardı.