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Mahsur kalan dağcılar helikopterle kurtarıldı

Aydın’ın Söke ilçesinde dağda mahsur kalan dağcılar helikopterle kurtarıldı.

Asayiş 11.06.2022, 20:53
Mahsur kalan dağcılar helikopterle kurtarıldı

Aydın’ın Söke ilçesinde dağda mahsur kalan dağcılar helikopterle kurtarıldı.

Aydın’ın Söke ilçesinde spor için Şarklak mevkiine çıkan bir grup dağcı, sağanakla birlikte dağda mahsur kaldı. Edinilen bilgiye göre, dağdaki grubun yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sarp ve dik olan bölgede mahsur kalan dağcılar jandarmaya ait 2 helikopterin bölgeye sevk edilmesiyle kurtarıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından dağda mahsur kalan dağcılar kurtarılırken, bölgeye gelen Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de çalışmaları yakından takip etti.

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