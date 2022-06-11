Son Dakika
Sele kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit’in cansız bedenini bulan vatandaş o anları anlattı: "Her yeri yara bere içerisindeydi"
Klasik Yay Kadın Milli Takımı, Almanya’da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.
Ankara’daki sağanak sonrası Çamlıdere Barajı 1 No’lu isale hattı zarar gördü: ASKİ hattı kapatarak alternatif hatları devreye soktu
A Milli Futbol Takımı’nda Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle 14 Haziran Salı günü oynanacak Türkiye - Litvanya karşılaşması öncesinde aday kadrodan çıkarıldı.
Mahsur kalan dağcılar helikopterle kurtarıldı
Aydın’ın Söke ilçesinde dağda mahsur kalan dağcılar helikopterle kurtarıldı.
Asayiş 11.06.2022, 20:53
Aydın’ın Söke ilçesinde dağda mahsur kalan dağcılar helikopterle kurtarıldı.
Aydın’ın Söke ilçesinde spor için Şarklak mevkiine çıkan bir grup dağcı, sağanakla birlikte dağda mahsur kaldı. Edinilen bilgiye göre, dağdaki grubun yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sarp ve dik olan bölgede mahsur kalan dağcılar jandarmaya ait 2 helikopterin bölgeye sevk edilmesiyle kurtarıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından dağda mahsur kalan dağcılar kurtarılırken, bölgeye gelen Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de çalışmaları yakından takip etti.