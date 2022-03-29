Mahra’nın cenazesi ailesine teslim edildi... Kızlarının cenazesini gözyaşları içinde aldılar

Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, 23 gün sonra hayatını kaybeden Mahra’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan annenin gözyaşları arasında alındı. Acılı baba ise cenaze aracının önüne oturdu.

Olay, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’nde 5 mart Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı. O esnada İrfan Yayla’nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun tekerleği, Mahra’nın sağ bacağının üstünden geçti. Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti. Çevredekilerin yardımıyla 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan küçük kız ambulansla Antalya’ya sevk edildi.

Gözü yaşlı anneyi yakınları teselli etti

Hastaneye sevkinden kısa bir süre sonra bacağı kesilen ve 23 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mahra, dün hayatını kaybetti. Cenaze ise işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Sabah saatlerinde ise anne Derya Pınar ve baba Murat Pınar geldi. Kızın cenazesini almaya gelen anne ise gözyaşlarını tutamayarak, yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durdu. Cenaze Belek Mezarlığında toprağa verilmek üzere aileye teslim edildi. Baba ise kızını bir an olsun yalnız bırakmayarak cenaze aracının ön koltuğuna oturdu.