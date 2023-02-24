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Mahmutbey Ispartakule yönünde 3 araç kazaya karıştı: 1 yaralı

İstanbul 2. çevre yolu Mahmutbey-Ispartakule yönünde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Asayiş 24.02.2023, 23:06
Mahmutbey Ispartakule yönünde 3 araç kazaya karıştı: 1 yaralı

İstanbul 2. çevre yolu Mahmutbey-Ispartakule yönünde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İstanbul 2. çevre yolu Mahmutbey-Ispartakule yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kamyon, bir ticari taksi ve bir aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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