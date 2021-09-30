Mahmut Özden’in sözde emirliğini illerde tebliğ eden DEAŞ’lı yakalandı

Adana’da düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan birinin, DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’in emirliğini illere tebliğ eden ve ona biat etmeleri isteyen kişi olduğu ortaya çıktı.

Terör örgütü DEAŞ’ın faaliyet ve yapılanmasını deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’in yaklaşık 1 yıl önce yapılan operasyonda tutuklanmasından sonra dağılma sürecine giren Yamaçlı Grubunun yeniden toparlanma içerisinde olduklarını belirledi. Polisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu 14 kişi tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından 23 Eylül sabahı Adana ve İstanbul’da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Firari 6 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin arasında cezaevinde bulunan DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden’in yardımcısı Resul B.’nin de bulunduğu öğrenildi. Resul B.’nin, Yamaçlı Grubunu yeniden toparlamak ve örgüte eleman kazandırmak için faaliyet yürüttüğü, örgüt içinde evlendirme yaptığı, Suriye’deki kamplarda bulunan örgüt üyeleri ve eşlerinin kurtarılması için para topladığı belirtildi.

Ayrıca Resul B.’nin daha önce Özden’in talimatıyla başka illeri gezerek oradaki örgüt mensuplarını Yamaçlı Grubuna bağlamaya çalıştığı, Özden’in Türkiye emiri olduğunu tebliğ ettiği, bu faaliyetini halen yürüttüğü de öne sürüldü. Eşi, 3 kızı ve bir oğluyla birlikte 2 torununun Irak’ta tutuklu bulunduğu öğrenilen Resul B.’nin, ifadesinde Mahmut Özden’i tanımadığı ve hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 zanlı adliyeye sevk edildi.