Mahkumları hastanede yatırmışlar
MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE AÇIK CEZAEVİ'NDE KALAN HÜKÜMLÜLERİ, USULSÜZ DOKTOR RAPORU İLE HASTANEYE YATIRARAK, KALAN CEZALARINI BURADA TAMAMLAMALARINI SAĞLAYAN ARALARINDA 1 DOKTOR VE 1 İNFAZ MEMURUNUN DA BULUNDUĞU 15 ŞÜPHELİDEN 8’İ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
Mersin’in Tarsus ilçesinde Açık Cezaevi’nde kalan hükümlüleri, usulsüz doktor raporu ile hastaneye yatırarak, kalan cezalarını burada tamamlamalarını sağlayan aralarında 1 doktor ve 1 infaz memurunun da bulunduğu 15 şüpheliden 8’i adliyeye sevk edildi.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tarsus Açık Cezaevi’nde kalan hükümlülerden bazılarının usulsüz doktor raporu ile hastaneye yatırıldığı ve kalan cezalarını burada tamamladıkları belirlendi.
Yapılan araştırmalar sonunda, şüphelilerin 1 doktor, 1 infaz memuru, hastanede görevli 1 temizlikçi ile 13 eski hükümlü olduğu saptandı. Kimlikleri açıklanmayan şüpheliler hakkında ’Suç örgütü kurmak ve yönetmek ile rüşvet ve resmi belgede sahtecilik’ suçlarından gözaltı kararı verildi.
Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapılarak 15 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 412 bin TL ile bir tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgularının ardından 8’i bugün adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 7 kişi daha sonra adliyeye sevk edilecek.
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