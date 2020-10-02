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Mahkumları hastanede yatıran şüphelilerden tutuklananların sayısı 10’a yükseldi

MERSİN'DE TARSUS AÇIK CEZAEVİ'NDE KALAN HÜKÜMLÜLERİ, USULSÜZ DOKTOR RAPORU İLE HASTANEYE YATIRARAK, KALAN CEZALARINI BURADA TAMAMLAMALARINI SAĞLAYAN 15 ŞÜPHELİDEN 10'U TUTUKLANDI, 5'İ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Asayiş 02.10.2020, 15:36
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Mahkumları hastanede yatıran şüphelilerden tutuklananların sayısı 10’a yükseldi

Mersin’de Tarsus Açık Cezaevi’nde kalan hükümlüleri, usulsüz doktor raporu ile hastaneye yatırarak, kalan cezalarını burada tamamlamalarını sağlayan 15 şüpheliden 10’u tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Tarsus Açık Cezaevi’nde kalan hükümlülerden bazılarının usulsüz doktor raporu ile hastaneye yatırıldığı ve kalan cezalarını burada tamamladıkları belirlendi.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, hükümlülerin cezalarını hastanede geçirmelerini sağlamak için sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla 29 Eylül’de 15 zanlının yakalandığı operasyon kapsamında dün adliyeye çıkarılan 8 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Bugün adliyeye çıkarılan 7 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Soruşturma kapsamında toplam 10 kişi tutuklandı.

Tarsus’ta, hükümlülerin cezalarını hastanede geçirmelerini sağlamak için sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor, infaz koruma memuru ve bir hastanenin temizlik şefi ile 13 eski hükümlü hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerden 15’si 29 Eylül’de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Zanlıların adreslerinde, 412 bin lira, tabanca, ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait fişek ve mermiler ile dijital materyaller ele geçirilmişti.

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