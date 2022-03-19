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Mahkemede kazandığı tazminatı 10 yıldır alamadı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Ufuk Haşimoğlu, 10 yıl önce temelden satın aldığı, ancak tamamlandığında anlaştığı metrekarede olmayan evi teslim almayıp hukuki süreç başlattı. Haşimoğlu, açtığı davaları kazanmasına ve aradan 10 yıl geçmiş olmasına rağmen müteahhitten parasını alamadı.

Asayiş 19.03.2022, 11:08
Mahkemede kazandığı tazminatı 10 yıldır alamadı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Ufuk Haşimoğlu, 10 yıl önce temelden satın aldığı, ancak tamamlandığında anlaştığı metrekarede olmayan evi teslim almayıp hukuki süreç başlattı. Haşimoğlu, açtığı davaları kazanmasına ve aradan 10 yıl geçmiş olmasına rağmen müteahhitten parasını alamadı.

59 yaşındaki Ufuk Haşimoğlu, 2012 yılında Yalova’da inşaat halindeki bir konut projesinden 65 bin TL’ye 95 metrekarelik daire satın aldı. İnşaat tamamlandıktan sonra dairenin 63 metrekare çıkmasıyla evi teslim almadı. Olayın ardından hukuksal süreç başlatan Haşimoğlu, başlattığı davayı 2014 yılında kazandı. Dava neticesinde kendisine 94 bin 500 TL tazminat ödenmesine karar verildi. Fakat müteahhidin kendisine ne bir ödeme yaptığını ne de daireyi verdiğini söyleyen Haşimoğlu, parasını istemeye gittiğinde ise müteahhit Cesim Y. tarafından darp edildi.

Hukuki mücadelesinin sürdüğü sırada bir darbe de avukatından yedi. İddiaya göre, Haşimoğlu’nun o dönemki avukatı İ. A., müteahhit Cesim Y.’den 20 bin TL para alarak haczi kaldırttı. 27 Aralık 2021’de Yalova İcra Müdürlüğü’nde dairenin satışı üzerine alacaklarının ödenmesine umutlanan Haşimoğlu, bir başka talihsizlikle karşılaştı. Müteahhit Cesim Y.’nin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borcu nedeniyle bloke edilen para, Haşimoğlu’nun eline yine geçmedi. Ufuk Haşimoğlu, önceki avukatı İ.A.’nın haczi zamanında kaldırmayıp süreci devam ettirmesi durumunda şimdiye kadar parasını almış olacağı iddiasında bulundu.

Öte yandan, Yalova İcra Müdürlüğü’nde yapılan hesaplamalara göre, Haşimoğlu’nun toplam 179 bin 841 TL alacağı olduğu tespit edildi.

”179 bin TL paramı alsam bile yeni bir daire alamıyorum”

Yaşamış olduğu mağduriyetin psikolojisini bozduğunu söyleyen Ufuk Haşimoğlu, icra müdürlüğünün hesapladığı toplam alacağı tahsil etse bile şu anda ev almasının mümkün olmadığını belirtti. Haşimoğlu, “Şu anda Yalova İcra Müdürlüğünde yapılan hesaplamaya göre toplam 179 bin 841 TL alacağım var. Fakat ben bundan hiçbir şey alamadım. Evim kira. Artı olarak bu süreçte paramı kurtarmak için 18 bin 300 TL cebimden para harcadım. Bankalardan ve kredi kartlarından kredi çektim, onları ödeyemiyorum. Gerçekten çok zor bir duruma girdim. Psikolojim bozuldu. O zaman verdiğim 65 bin TL’nin üzerine belki çok az bir miktar daha para koyup daire alabilirdim. Şimdi ise 179 bin TL parayı alsam bile yeni bir daire alamıyorum. Mağdur olduğum için devlet büyüklerimden yardım istiyorum. Cumhurbaşkanımız sesimizi duyar diye umuyorum. Benim gibi çok mağdur olduğu için icra kanunlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Zamanında haciz koyulsa paramı rahatlıkla kurtarıyordum”

Yaşadığı süreç içerisinde müteahhitten para alarak haczi kaldırtan avukatına da sitem eden Haşimoğlu, “Avukatın yaptığını resmi evraklarla ortaya koydum. Cumhuriyet Savcılığı’na dava açtım ve şu anda da Ankara’da Adalet Bakanlığı’nda dosyam devam ediyor. Avukat her şeyi inkâr ediyor. 20 bin TL para almış, haczi kaldırma yazısı var, dilekçemde icra müdürlüğüne verdiğim tapudan gelen kayıtlarda 12 tane daire satmış. Fakat adamın mal varlığına haciz koyulmamış. Zamanında koyulsaydı ben rahat rahat paramı kurtarıyordum. 2017’de haczi yenilemediğinden dolayı birinci sıradaki hacizim üçüncü sıraya düşmüş. Bu şekilde SSK benim önüme geçti. 27 Aralık’taki satış da müteahhidin SGK’ya olan borcundan dolayı para oraya geçti. Bu yüzden ben paramı alamadım” ifadelerini kullandı.

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