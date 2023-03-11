Mahkeme salonundan firar etti

ABD’nin Oregon eyaletinde bir zanlı, mahkeme salonunda ayağındaki kelepçelerin çıkarılmasının ardından adliyeden koşarak kaçtı. Zanlı 2 saat sonra, girdiği binadaki bir dairede ihbar üzerine yakalanarak yeniden hapishaneye gönderildi.

ABD’nin Oregon eyaletindeki bir mahkeme binasında hareketli dakikalar yaşandı. Washington County Hapishanesinde bulunan 28 yaşındaki Edi Villalobos, yargılanmak üzere adliyeye getirildi. Duruşma sırasında Villalobos’un yanında kalması için 2 polis görevlendirildi. İkinci dereceden cinayet, yasa dışı silah kullanımı, hırsızlık dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olan Villalobos, duruşma için ayaklarındaki kelepçeler çıkarıldıktan sonra salondan koşarak kaçtı. Polisler zanlının peşine düşerken, bina içindeki kovalamaca anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Girdiği dairede yakalandı

İki polis departmanından takviye ekipler ve insansız hava araçlarıyla yürütülen çalışmalarının ardından firari zanlı 2 saat sonra, girdiği binadaki bir dairede ihbar üzerine yakalanarak yeniden hapishaneye gönderildi. Duruşma ise iptal edildi.