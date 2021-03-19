banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Yılmaz Özdil'e sağlıkçılardan linç...
Yılmaz Özdil'e sağlıkçılardan linç...
Sergen Yalçın: 2 - Erol Bulut: 1
Sergen Yalçın: 2 - Erol Bulut: 1
Türk medyası en çok Elon Musk’ı konuştu
Türk medyası en çok Elon Musk’ı konuştu
Yargıtay’dan 'baret' kararı
Yargıtay’dan 'baret' kararı

Mahkeme kararıyla 2 saatlik görüş hakkı bulunan baba, 7 aylık çocuğunu kaçırdı

Diyarbakır’da yaklaşık 2 yıl önce evlendikten sonra Antalya’ya yerleşen Zerin F., eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla 7 aylık hamileyken baba evine geri döndü. Burada bir kız çocuğu dünyaya getiren Zerin F., eşine boşanma davası açtı. M.F., yaklaşık 1 ay önce 2 saatlik görüşte aldığı kızını bir daha getirmedi. Acılı anne, evladına kavuşmak için yetkililerden destek istedi.

Asayiş 19.03.2021, 11:21
3
Mahkeme kararıyla 2 saatlik görüş hakkı bulunan baba, 7 aylık çocuğunu kaçırdı

Diyarbakır’da yaklaşık 2 yıl önce evlendikten sonra Antalya’ya yerleşen Zerin F., eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla 7 aylık hamileyken baba evine geri döndü. Burada bir kız çocuğu dünyaya getiren Zerin F., eşine boşanma davası açtı. M.F., yaklaşık 1 ay önce 2 saatlik görüşte aldığı kızını bir daha getirmedi. Acılı anne, evladına kavuşmak için yetkililerden destek istedi.

Diyarbakır’da yaşayan Zerin F., yaklaşık 3 yıl önce M.F. ile evlendi. Çift, evliliklerinin ardından Antalya’ya yerleşti. Evliliğinin ardından hamile kalan Zerin F., iddiaya göre gebeyken eşinden şiddet görmeye başladı. Hamilelik sürecinde çocuklarının kız olduğunu öğrenen baba M.F., bu süreç içinde tekrar şiddet uyguladı. Zerin F., şiddete ve hakaretlere dayanamayarak baba evine sığındı ve burada bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 2 ay baba evinde kalan Zerin F., aile büyüklerinin araya girmesiyle tekrar Antalya’ya eşinin yanına döndü. İddialara göre yine M.F., erkek çocuğu olmadığı için şiddet ve hakaretlerine devam etti. Fırsat bulup tekrar Diyarbakır’a dönen Zerin F. eşine boşanma davası açtı. Boşanma davası sürerken mahkeme çocuğun geçici velayetini anneye verip babaya da haftada 2 defa 2’şer saatlik çocuğu görme hakkı verdi. Baba M.F., ikinci görüşmesinde eşinin köydeki evlerine ticari taksiyle giderek çocuğu alıp kaçtı. 24 gündür 7 aylık bebeği Reyhan F.’den haber alamadığını öne süren anne Zerin F., sütü kurumasın diye sütünü pompaladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenip çocuğunun bulunmasını istedi.

"Ben kız çocuk istemiyorum, çocuğu aldıracaksın diyordu"

24 yaşındaki Zerin F. 2019 yılında evlendiğini ve 1 ay sonra hamile kaldığını, hamileliğinin 3’üancü ayında doktorların çocuğunun sağlığı için bir takım testler istediğini söyledi. Eşinin bunu duyduktan sonra çocuğa bir şey oldu şüphesine düştüğünü belirten Zerin F., "Çocuk engelli, özürlü diye sen bu çocuğu doğurmayacaksın diyordu. İstediğin kadar ağla, gerekirse seni sürükleye sürükleye götüreceğim, o çocuğu alacaksın. Özürlü çocuk istemiyorum diyordu. Hastaneye gittik test aldılar. Çocukta herhangi bir sorun yok. Çocuğun sağlığı gayet yerindeydi. Daha sonra iş cinsiyete geldi. 5’inci ayında çocuğun kız olduğunu öğrendik. Eşim bunu duyduktan sonra telefondan bana hakaret, küfürler yağdırarak, telefonu yüzüme kapattı. Eve geldim evde aynı şekilde. ‘Gözümün önünden git, bana daha bir erkek çocuk veremiyorsun. Ben kız çocuk istemiyorum, çocuğu aldıracaksın’ diyordu. Hamilelik sürecinde hep hakaret, küfür, şiddet fiziksel ve psikolojik olarak baskı gördüm eşimden. 7 aylık hamileyken bu adam tekrar şiddet uyguladı. Bana şiddet uygularken ben sürekli karnımı tutuyordum. Yüzüme gelsin, ama karnıma gelmesin, çocuğuma bir zarar gelmesin diye. Çocuğumu burada doğurdum. Çocuğum 2 aylık olduktan sonra aile büyükleri araya girdi. Barıştırdılar bizi. Tekrardan Antalya’daki evimize döndük. Arada birkaç gün geçti bu adam tekrardan şiddet uygulamaya başladı. Tekrar çocuk sorununa geldi. ’Erkek çocuk doğuracaksın, ikinci çocuk kız olursa ben gider evlenirim erkek çocuğumun olması için’ dedi. Ben de tekrar ailemin evine geldim. Boşanma davası açtım. Boşanma davası açtığım için bu adam sürekli beni tehdit ediyordu. ‘Ya ailenden biri ölür ya çocuğu verirsin, ya evine gelirsin’ diye sürekli tehditler savuruyordu" dedi.

"Sütüm kesilmesin diye pompalıyorum"

Boşanma davası sürecinde çocuğun geçici velayetinin kendisine verildiğini kaydeden Zerin F., "Babanın, sadece haftada 2 gün, cumartesi ve salı günler sadece 2 saatliğine görme hakkı vardı, alma hakkı yoktu. Daha önce geldi, çocuk durmadığı için bana getirdi. Anneme saldırdı, hakaret etti bize. Aradan bir ay geçti. Tekrardan çocuğu görme bahanesiyle geldi. Ben çocuğu hazırladım, ona verdim. Bunca olaya rağmen ben çoğu yine ondan saklamadım. Bu adam çocuğumu alır almaz, ticari taksiye binip kaçtı. İkinci görüşmeden sonra 23 Şubat tarihinde saat 18.00’da çocuğu görme bahanesiyle çocuğu kucağına alır almaz ticari taksiyle kaçtı. O günden sonra bu çocuktan hiç haber alamadık. Çocuğum henüz 7 aylık. Çocuğu sütten keserek böyle plan yaptı. Biz sonradan ticari taksiyi fark ettik. Taksici bu adamı Bismil’e bıraktığını söyledi. Ben savcılığa gittim, dilekçe verdim. Savcıyla görüştüm savcının kadın olmasına rağmen bu kadın beni takmadı. Her gün süt pompalıyorum, sütüm kurumasın diye. Bu adam bu çocuğu sütten keserek en büyük acıyı yaşattı. Gittiğimiz her yere onlara haber veriyorlardı. Buradalar, polis geldi diye. Onlarda bir şekilde kaçmayı başarıyordu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sesleniyorum, lütfen sizden tek ricam duruma el attın. Ortada 7 aylık, anneye muhtaç bir çocuk var. Bebek ağladığı zaman bir keresinde ağzına çarşaf sıkıştırdı. Çocuk büyüdüğü zaman kendi kararı. O kimi isterse orada kalır. Ben buna hiçbir şekilde engel olamam zaten" diye konuştu.

Öte yandan telefonla ulaşılmaya çalışılan baba M.F., telefonlara cevap vermedi.
Yorumlar (0)
banner422
11°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 27 54
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 27 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20