banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye'den Yunanistan'a Navtex: Atış sahama girme
Türkiye'den Yunanistan'a Navtex: Atış sahama girme
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor

Mahkeme başkanından, depremde 11 kişinin öldüğü binadaki BİM’e suç duyurusu

İzmir’deki 6.6’lık depremde 11 kişinin öldüğü Yılmaz Erbek Apartmanı’nın sorumlularının yargılandığı davada mahkeme başkanı, bina altında bulunan ve taşıyıcı kolonu kestiği iddia edilen BİM A.Ş. hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Asayiş 18.11.2021, 18:59
Mahkeme başkanından, depremde 11 kişinin öldüğü binadaki BİM’e suç duyurusu

İzmir’deki 6.6’lık depremde 11 kişinin öldüğü Yılmaz Erbek Apartmanı’nın sorumlularının yargılandığı davada mahkeme başkanı, bina altında bulunan ve taşıyıcı kolonu kestiği iddia edilen BİM A.Ş. hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 10’u tutuklu 29 kişi hakkında 5 ayrı iddianame hazırlandı. Depremin ardından yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili iddianame, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.

Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok’ta meydana gelen çökmede 11 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralanması nedeniyle açılan ve 1’i tutuklu 9 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yılmaz Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, kendilerine ulaşan bilgi ve fotoğraflar doğrultusunda, binanın altında bulunan ve taşıyıcı kolonu kestikleri iddia edilen BİM A.Ş. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

“Gelen raporları imzaladım”

Duruşmada sanık olarak dinlenen, zemin etüdüne raporuna imza atan inşaat mühendisi P.U., kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmediğini ifade ederek, “Zeminin uygun olmadığına dair bir rapor bana gelmedi. Gelen raporları imzaladım. Benim binanın yapılışı ve tadilatıyla bir ilgim yoktur” dedi.

Kooperatif kurucu üyelerinden tutuksuz sanık A.Y. ise kendisinin sayının tamamlanması için kurucu üye yapıldığını belirterek, “1997’de kooperatife kurucu üye olarak adım geçiyor. O sırada İstanbul’da üniversitede okuyordum. Sadece ismim var. Sayıyı tamamlamak için adım yazılmış. Hiçbir şeyden bilgim ve haberin olmadı” ifadelerini kullandı.

Müştekilerden C.Ö. de 2006 yılında yönetim kurulu toplantısında, bina altındaki dükkanda taşıyıcı duvarların olmadığının konuşulduğunu söyleyerek, sorumlulardan şikayetçi olduğunu söyledi.

“Büyük bir sallantı hissetmeden bina yıkıldı”

Deprem sırasında markette bulunan ve 17 saat sonra enkazdan çıkarılan H.Ö., “Sallantı başladığında İzmir’de çok sık deprem olduğundan hemen geçer diye kendimi direkt dışarı atmayı düşünmedim. Kapıya doğru ilerlerken bina bir anda yıkıldı. Göçükten 17 saat sonra çıkarıldım. Büyük bir sallantı hissetmeden bina yıkıldı” dedi.

Binanın altında bulunan BİM mağazasında çalışan M.K., “Enkazdan 3 saat sonra çıkarıldım. Depremden 4 ay önce bu mağazada çalışmaya başlamıştım. Markette çalıştığım sürede kolon kesilmesi görmedim” diye konuştu.

Savunma tanığı olarak dinlenen H.K., “1 yıl kooperatif adına mobilya işi yaptım. Bizim çalıştığımız dönemde dükkanlar boştu. 2001 yılında dükkanların kiraya verildiğini söylediler. Sonra da market açıldı” dedi.

“Hayatımda hiç müteahhitlik yapmadım”

Tutuklu sanık Mustafa Yılmaz, yıkılan binada kendi dairesi de olduğunu söyleyerek, “Çocuklarım vardı orada. Kolon kesildiğine dair bir tek kayıt varsa bana en ağır cezayı verin. Hayatımda hiç müteahhitlik yapmadım. Sorumluluk almamak için kat karşılığı arsa verdim. Denetleyici arsa sahibi statüsüyle ilgilendim. İlgilenmedim demiyorum. Keşke arsamı vermez olaydım” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, Mustafa Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı erteledi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6