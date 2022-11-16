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Mahkeme, Adnan Oktar’ın 8 bin 658 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik Bölge Adliye Mahkemesi’nin bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Adnan Oktar’ın 8 bin 658 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Asayiş 16.11.2022, 15:23
Mahkeme, Adnan Oktar’ın 8 bin 658 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik Bölge Adliye Mahkemesi’nin bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Adnan Oktar’ın 8 bin 658 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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