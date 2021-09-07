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Mahallenin Çilo’su kazada telef oldu

Şanlıurfa’da her akşam geldiği parkta bir vatandaş tarafından beslenen “Çilo” isimli tilki kazada telef oldu.

Asayiş 07.09.2021, 14:28
Mahallenin Çilo’su kazada telef oldu

Şanlıurfa’da her akşam geldiği parkta bir vatandaş tarafından beslenen “Çilo” isimli tilki kazada telef oldu.


Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesindeki bir parka her gece aynı saatte gelen tilkiyi fark eden Hanifi Taşkıran isimli vatandaş, kendi elleriyle besledi. Parkta ilgiyle karşılanan tilki her gece gelmeye başladı. Adeta mahallenin maskotu haline gelen tilkiye “Çilo” ismi verildi. Sabah saatlerinde parkın yakınlarında dolaşan bir vatandaş, yerde telef olmuş halde bir tilki gördü. Çilo isimli tilki olduğu öğrenilen hayvana yoldan geçen bir aracın çarptığı tahmin ediliyor.

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