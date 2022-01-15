Mahallelinin çığlıkları arasında 4’üncü kattan atladı...Panik anları kamerada

Antalya’da mahallelinin çığlıkları arasında bir apartmanın 4’üncü katından aşağı atlayan genç ağır yaralandı. Paniğe kapılan vatandaşların kaçma ve panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Muratpaşa İlçesi Gençlik Mahallesi 1315 Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın önünde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmanın 4’üncü katında annesi ve anneannesi ile beraber yaşayan Yakup E. (30) bir anda sinirlenerek önce evi içerisinde bulunan birkaç eşyayı kırdı. Genç daha sonra balkona çıkarak bir anda kendisini aşağı bıraktı. Beton zemine düşen genç, ağır yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırılan şahsın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise şahsın yakınlarının ifadesine başvurarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Diğer taraftan gencin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve tedavi gördüğü öğrenildi. Şahsın aşağı atlama anları ise diğer sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde vatandaşların çığlıkları ve gencin düşme anları yer aldı. Paniğe kapılan bazı vatandaşlar ise sağa sola kaçtı.

(EG-