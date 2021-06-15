banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bomba gibi açıklamalar
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bomba gibi açıklamalar
Sedat Peker'den Kuzu Holding iddiaları!
Sedat Peker'den Kuzu Holding iddiaları!
MİT'ten DEAŞ'a Suriye'de büyük darbe
MİT'ten DEAŞ'a Suriye'de büyük darbe
Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu
Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu

Mahalleli kanlar içinde buldu, sağlık ekiplerine haber verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 49 yaşındaki bir kişi evinin önünde ölü olarak bulundu.

Asayiş 15.06.2021, 14:46
Mahalleli kanlar içinde buldu, sağlık ekiplerine haber verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 49 yaşındaki bir kişi evinin önünde ölü olarak bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Kocaali Mahallesi Çilektepe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye silah sesi üzerine sokağa inen mahalle sakinleri 49 yaşındaki komşuları Erdal Gültekin’i yerde kanlar içerisinde buldu. Mahalle sakinleri durumu 112 sağlık görevlilerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri evli ve 3 çocuk babası Gültekin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Gültekin’in yanında av tüfeği bulunurken, ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberi içerisine alırken, savcının incelemesinin ardından Gültekin’in cansız bedeni otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
20°
parçalı bulutlu
banner493