Mahalleli 2 gündür haber alınamayan kadın için seferber oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan Alzheimer hastası Necibe Yücedağ isimli kadın için güvenlik güçleri ve mahalleli seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yeşildere Mahallesi’nde dün öğlen saatlerinde evinden çıkan Alzheimer hastası Necibe Yücedağ (67) geri dönmeyince yakınları kadını aramaya çıktı. Kadını bulamayan yakınları polis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gidebileceği her yeri arayan mahalle sakinleri de, akşam saatlerinde el feneri ve telefon ışıklarıyla ilçenin Kani Haydar ve Cumhuriyet Mahallesi’nde bahçeleri, boş binaları, foseptik çukurları ve boş arazileri aradı.

Yüksekova’yı karış arayın annesini bulmak için her yeri aradıklarını ifade eden oğlu Osman Yücedağ, ’’Annem dün öğlen saatlerinde beri kayıp. Kendisi Alzheimer hastasıdır. Dünden beri kendisini arıyoruz. Bununla beraber polis, jandarma ve mahalleli ile beraber arıyoruz. Annemin gören ve duyan ve bilgi sahibi olan bize haber verseler çok memnun kalacağız. Kendisi de 67 yaşındadır. Görgü tanıklarına göre en son Amed İş Merkezinin yanında görünmüş. Daha sonra Şemdinli yoluna doğru geldiği söylendi. Bizde o civarlarda arıyoruz. Biz annemizin bulması için herkesten yardım talep ediyoruz’" dedi.