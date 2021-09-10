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Mahalle halkı alev alan aracı söndürmek için seferber oldu

Bartın’da park halindeki aracın alev aldığını gören vatandaşlar yangını söndürebilmek için seferber oldu. Vatandaşların su, battaniye ve yangın tüpleriyle müdahalesine rağmen büyüyen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 10.09.2021, 02:38
Mahalle halkı alev alan aracı söndürmek için seferber oldu

Bartın’da park halindeki aracın alev aldığını gören vatandaşlar yangını söndürebilmek için seferber oldu. Vatandaşların su, battaniye ve yangın tüpleriyle müdahalesine rağmen büyüyen yangında araç kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre Bartın’da Tuna mahallesi Gülkent sitesinde park halindeki Volkswagen marka 06 HB 1935 plakalı hafif ticari aracın motor kaputundan alevler yükselmeye başladı. Duman ve alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada çevre sakinleri alevlerin büyümemesi için ıslattıkları battaniye ile motor kaputunu örterek hava temasını kesmeye çalıştı. Bir yandan su dolu kovalarla yangını söndürmeye çalışan vatandaşlar yangın tüpleriyle de alevlere müdahalede bulundular. Tüm müdahalelere karşın alevlerin büyüdüğü görülürken yangın Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Vatandaşların alevlerle mücadele ettikleri o anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.


Yanan araç kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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