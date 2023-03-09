Mahalle bekçileri DEAŞ üyesini yakaladı

Şanlıurfa’da devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, şüphe üzerine durdurup kimlik kontrolü yaptığı DEAŞ üyesini gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesinde görevli çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünde zanlı S.A.C.’nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlendi. DEAŞ şüphelisi işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.