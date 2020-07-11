banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Rizeli mobilya ustası kendisine ahşaptan araba yaptı
Rizeli mobilya ustası kendisine ahşaptan araba yaptı
5 liralık şifa kaynağı
5 liralık şifa kaynağı
İnşaatın maliyeti mayısta yüzde 5.8 arttı
İnşaatın maliyeti mayısta yüzde 5.8 arttı
"Sanal anjiyo erken tanıda büyük rol oynuyor"
"Sanal anjiyo erken tanıda büyük rol oynuyor"

Mağazada unutulan altın dolu çantayı çaldı

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE BİR MÜŞTERİ MAĞAZADA İÇİ ALTIN DOLU ÇANTASINI UNUTTU. 130 BİN TL DEĞERİNDEKİ ALTIN ÇANTAYI GÖREN BAŞKA BİR MÜŞTERİ KAŞLA GÖZ ARASINDA ÇANTAYI POŞETİNE KOYUP MAĞAZADAN ÇIKTI. ALTINLARI ÇALAN ŞÜPHELİ EVİNİ TAŞIMAK İSTERKEN POLİS TARAFINDAN YAKALANDI.

Asayiş 11.07.2020, 11:08
6
Mağazada unutulan altın dolu çantayı çaldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir müşteri mağazada içi altın dolu çantasını unuttu. 130 bin TL değerindeki altın çantayı gören başka bir müşteri kaşla göz arasında çantayı poşetine koyup mağazadan çıktı. Altınları çalan şüpheli evini taşımak isterken polis tarafından yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Şehit Mustafa Mahallesi’nde giyim satışı yapan bir mağazada meydana geldi. Mağazaya gelen Ç.S.E. (29) adlı kadın alış veriş yaptı. Kasaya gelen Ç.S.E. ödeme yaptığı sırada çantasında bulunan ve içinde altın olan küçük çantasını tezgaha bıraktı. Hesabı ödedikten sonra Ç.S.E. küçük çantayı tezgahta unutup gitti. 30 dakika sonra aynı mağazada alış veriş yapan 2 kadın, kasaya gelerek kasiyere para verdi. Tezgahın üzerinde duran çantayı gören S.K. adlı şüpheli yanındaki kadının uyarısına aldırmadan çantayı açıp baktı. Yanındaki kadının çantayı ellememesi için uyarmasına rağmen S.K. içinde altın bulunan çantayı kendi çantasına koyup iş yerinden çıkararak kayıplara karıştı.

Altın dolu çantasını mağazada unuttuğunu farkına varan Ç.S.E. mağaza gelip, unuttuğu tezgahtaki çantasını bulamadı. Olay yerine çağrılan polise durumu anlatan Ç.S.E. kasa bölümünde çantasını unuttuğunu içinde 130 bin TL değerinde altınının olduğunu, tekrar döndüğünde yerinde olmadığını, çalışanlara sorduklarında görmediklerini beyan etti.

Polis mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı. Çantayı alanı tespit eden polis, olaydan 2 saat sonra şüphelinin evine geldi. Olayın şüphelisi S.K. (46) adlı kadını evini taşıma sırasında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli kadın çıkarıldığı mahkemede denetimli serbestlikle serbest bırakıldı .

Yorumlar (0)
banner378
28°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 31 66
2. Trabzonspor 31 62
3. Sivasspor 31 54
4. Beşiktaş 31 53
5. Galatasaray 31 52
6. Alanyaspor 31 51
7. Fenerbahçe 31 50
8. Gaziantep FK 31 41
9. Göztepe 31 39
10. Antalyaspor 31 38
11. Kasımpaşa 31 36
12. Gençlerbirliği 31 33
13. Malatyaspor 31 32
14. Denizlispor 31 32
15. Çaykur Rizespor 31 32
16. Kayserispor 31 31
17. Konyaspor 31 30
18. Ankaragücü 31 26
Takımlar O P
1. Hatayspor 32 60
2. Erzurum BB 32 56
3. Adana Demirspor 32 55
4. Bursaspor 32 55
5. Akhisar Bld.Spor 32 54
6. Fatih Karagümrük 32 53
7. Altay 32 51
8. Ümraniye 32 44
9. Keçiörengücü 32 44
10. Giresunspor 32 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. İstanbulspor 32 37
13. Balıkesirspor 32 35
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 32 30
16. Osmanlıspor 32 27
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 32 12
Takımlar O P
1. Liverpool 34 92
2. Man City 34 69
3. Chelsea 34 60
4. Leicester City 34 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 34 52
7. Sheffield United 34 51
8. Arsenal 34 50
9. Tottenham 34 49
10. Burnley 34 49
11. Everton 34 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 34 43
14. Crystal Palace 34 42
15. Brighton 34 36
16. West Ham 34 31
17. Watford 34 31
18. Bournemouth 34 28
19. Aston Villa 34 27
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 35 76
3. Atletico Madrid 35 63
4. Sevilla 35 63
5. Villarreal 35 57
6. Getafe 35 53
7. Real Sociedad 35 51
8. Valencia 35 50
9. Granada 35 50
10. Athletic Bilbao 35 48
11. Osasuna 35 45
12. Levante 35 43
13. Real Betis 35 41
14. Real Valladolid 35 39
15. Eibar 35 36
16. Celta de Vigo 35 36
17. Deportivo Alaves 35 35
18. Mallorca 35 32
19. Leganés 35 29
20. Espanyol 35 24
Namaz Vakti 11 Temmuz 2020
İmsak 03:39
Güneş 05:35
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:44
Yatsı 22:31