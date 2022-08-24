Mağazada cep telefonu hırsızlığı kameralara yansıdı

Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde bir mağazaya girerek 2 adet cep telefonu çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Keçiören’de bir kişi giyim mağazasına girdi ve tezgahtaki 2 cep telefonunu çalarak olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Hırsızlık anı mağazadaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.