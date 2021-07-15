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Magandalık yaptığı yetmedi, sosyal medyada da paylaştı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücü koltuğuna oturan damat, seyir halindeyken direksiyonu bırakarak eline aldığı pompalı tüfekle ateş etti. Damadın tüfekle ateş ettiği anlar sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

Asayiş 15.07.2021, 19:05
Magandalık yaptığı yetmedi, sosyal medyada da paylaştı
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücü koltuğuna oturan damat, seyir halindeyken direksiyonu bırakarak eline aldığı pompalı tüfekle ateş etti. Damadın tüfekle ateş ettiği anlar sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde gelin alması sonrasında sürücü koltuğuna geçen ve isminin S.B. olduğu öğrenilen damat, seyir halindeyken direksiyonu bırakarak eline aldığı pompalı tüfekle ateş etti. Damadın o anları ise yanındaki kişiler tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Büyük tepki toplayan görüntüde ise, damadın direksiyonu bırakarak yanında taşıdığı pompalı tüfekle dışarıya doğru ateş atması yer alıyor.
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