Magandaların silahından çıkan saçmalar, balkon panjurunu delik deşik etti

Antalya’da gece saatlerinde magandaların silahından çıkan saçmalar, 3’uncu katın balkon panjurunu delik deşik etti. O sırada yan odada uyuyan yaşlı kadın ise büyük korku yaşadı. Yıkamak için balkonuna çıkan kadın ise dehşete kapıldı.

Olay, Gülveren Mahallesi 3734 sokak üzerinde cumartesi günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece geç saatlerde yoldan geçen kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, rastgele sağa sola ateş etti. Bu sırada magandaların silahından çıkan saçmalar sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3’üncu katının panjuruna isabet etti. Onlarca saçmanın panjuru delik deşik ederek, balkon tavanına sıçradığı görüldü. O sırada balkonun hemen yanında bulunan odada uyuyan yaşlı kadın ise büyük korku yaşadı.

Polis şahısların peşine düştü

Sabah yıkamak için balkonuna çıkan ve gördükleri karşısında dehşete düşen ev sahibi Zöhre Yozgat ise durumu hemen polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen suç araştırma ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Ekipler şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

"Çocuğumuz, yaşlılarımız var, artık bıktık bunlardan”

Yaşadıklarını anlatan Zöhre Yozgat ise, “Yaşlı annem vardı evde, silah seslerini o duyuyor. Biz de evdeydik ama sesleri duymadık. Korkarak uyanmış. Sabah kalktığında bize silah sesi ile uyandığını söyledi. Ben egzoz patlamasıdır dedim. Ben balkonu yıkamak için girdiğimde o manzara ile karşılaştım. Her yer delik deşik olmuş. Bu silah sıkma olaylarında sık sık yaşıyoruz, ve komşular olarak rahatsızız. Çocuğumuz, yaşlılarımız var, artık bıktık bunlardan” diyerek tepki gösterdi.