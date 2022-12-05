Magandaların silahından çıkan kurşunlar doktorun odasının camına isabet etti

Antalya’da gece saatlerinde magandaların silahından çıkan saçmalar aile sağlığı merkezinde görev yapan bir doktorun odasının camına işaret etti. Olayda yaralanan olmazken polis ekipleri magandaları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde Konyaatlı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Toros Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde görev yapmak üzere odasına gelen Dr. Birsen Sesli, odasının camında saçma izleri tespit etti. Durumun farkına varması ile büyük korku yaşayan doktor, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemede olayın gece saatlerinde meydana geldiği belirlendi. Polis ekipleri silahı ateşleyen kişi ya da kişileri bulmak üzere çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleme başladı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.