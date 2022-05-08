Maganda kurşununa kurban giden zurnacının katil zanlısı tutuklandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybeden zurnacı Emre Tıptaş’ın katil zanlısı yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kesikkeli köyünde davullu zurnalı düğün esnasında iki kişi pistte müzik eşliğinde oynarken oynayanların yanında tabanca ile ateş edildi. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşun o esnada oynayanların hemen yanında zurna çalan 41 yaşındaki Emre Tıptaş’a isabet etti. Kurşunun isabet ettiği Emre Tıptaş göğsünü tutarak bir kaç adım attıktan sonra kanlar içerisinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Tıptaş kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan katil zanlısı E.C. Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. E.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.