Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir’in cenazesi İstanbul’a gönderildi

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilbük mahallesinde fındık bahçesinde dün nerden atıldığı belli olmayan maganda kurşunu ile hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı’nın cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul’a gönderildi.

İstanbul’a cenaze gönderilmeden önce yakınlarının katılımı ile Yeşilbük Mahallesi’nde bulunan Merkez Camisi’nde helallik istenirken, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, cenazeye katılarak aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Vali Ustaoğlu olayın failinin bulunması konusunda çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirtti.