Maganda kurşunu genç kızı hayattan kopardı

Gaziantep’te annesi ile birlikte çöp atmak için dışarıya çıkan 16 yaşındaki Dilber Öztürkmen’in göğsüne maganda kurşunu isabet etti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan genç kız, 14 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 16 Aralık cuma günü sabah saatlerinde Güzel vadi Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde annesiyle birlikte çöp atmak için dışarıya çıkan Dilber’in göğsüne yorgun mermi isabet etti. Genç kızın göğsünde acı olduğunu ve kan geldiğini gören anne Necla Öztürkmen, 112 ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Dilber Öztürkmen, özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastane yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Dilber Öztürkmen, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.