Maganda kurşunu düğünü kana buladı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir düğün töreninde magandanın ateşlediği silahtan çıkan merminin isabet ettiği çocuk yaralandı. Olay sonrası kendi evine yürüyen kalabalık grubu dağıtmak için rastgele ateş eden muhtar ise bir kadınını ağır yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde yapılan bir düğün töreninde M.Ş, tarafından ateşlendiği iddia edilen silahtan çıkan mermi 5 yaşındaki Ö.M.T’nin ayağına isabet etti. Ayağından vurularak yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavisi tamamlanan çocuk daha sonra taburcu edildi. Düğünde yaşanan olay sonrasında kalabalık bir grup iddiaya göre köy muhtarı Mehmet T.’nin evini basmak istedi. Evine doğru gelen kalabalık grubu fark eden köy muhtarı Mehmet T., grubu dağıtmak için havaya rastgele ateş açtı. Bu esnada muhtarın silahından çıkan mermi, Gülizar K. isimli kadının vücuduna isabet etti. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Besni Devlet Hastanesine, ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Meydana gelen olaylar sonrası köye gelen jandarma ekipleri, M.Ş. ile muhtar Mehmet T.’yi gözaltına aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.