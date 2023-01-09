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Maganda kaleşnikofla balkondan havaya ateş açtı
Adana’da bir kişinin kaleşnikofla balkondan havaya ateş açtığı anlar cep telefonu ile anbean görüntülendi.
Asayiş 09.01.2023, 20:53
Adana’da bir kişinin kaleşnikofla balkondan havaya ateş açtığı anlar cep telefonu ile anbean görüntülendi.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kişi uzun namlulu tüfek olan kaleşnikofla balkondan defalarca ateş açtı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.