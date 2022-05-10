Madımak toplarken kayboldu, ekipler alarma geçti

Sivas’ta madımak toplarken kaybolan çocuk ekipleri alarma geçirdi. Jandarma ekipleri tarafından yarım saat süren çalışmanın ardından çocuk bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Merakum mevkiinde madımak toplayan aile yanlarında çocuklarını da götürdü. Bir süre sonra 4 yaşlarındaki Poyraz Efe Y. gözden kaybeden aile çocuklarını aramaya başladı. 3-4 saat çocuğu aramalarına rağmen bulamayan aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerime jandarma, polis, AFAD ve komando ekipleri arama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri tarafından çocuk yarım saat süren çalışmanın ardından bulundu. Kaybolduğu yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki havaalanına yakın bir bölgede bulunan çocuğun, bölgeye uçakları izlemek için gittiği öğrenildi. Çocuklarına sağlıklı bir şekilde kavuşan aile büyük sevinç yaşadı.