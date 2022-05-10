Sivas’ta madımak toplarken kaybolan çocuk ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; Sivas’ta merakum mevkiinde madımak toplayan aile yanlarında çocuklarını da götürdü. Bir süre sonra 4 yaşlarındaki Poyraz Efe gözden kaybeden aile çocuklarını aramaya başladı. 3-4 saat çocuğu aramalarına rağmen bulamayan aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerime jandarma, polis, AFAD ve komando ekipleri arama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri tarafından çocuk yarım saat süren çalışmanın ardından bulundu. Çocuklarına sağlıklı bir şekilde kavuşan aile büyük sevinç yaşadı.