Madeni yağlardan kaçak mazot üreten tesise baskın: 31 bin litre mazot ele geçirildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, madeni yağlardan kaçak akaryakıt yapan tesise operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda yaklaşık piyasa değeri 675 bin lira olan kaçak akaryakıt ele geçirilirken gözaltına alınan 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kaçak akaryakıt ile mücadele çerçevesinde F.U. isimli şüphelinin ve beraberindeki 8 şüpheliyle birlikte madeni yağlardan kaçak akaryakıt yapmak amacıyla tesis kurdukları bilgisini aldı. Bunun üzerine hemen harekete geçen ekipler, tesisin Kestel ilçesinde olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri kaçak akaryakıt yapmak amacıyla kurulan tesise operasyon düzenledi. 9 şüpheli burada gözaltına alındı. Tesiste yapılan aramalarda ise, piyasa değeri 675 bin 500 lira olan 31 bin litre kaçak mazot, madeni yağlardan motorin yapmaya yarayan düzenek, tesisat ve tanklar ele geçirildi.

Şüphelilerden 5’i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 4’ü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.