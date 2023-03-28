Madeni yağ deposu alev alev yandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir madeni yağ deposunda meydana gelen yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Eğribucak Mahallesi Kergah Caddesi üzerinde bulunan bir madeni yağ deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangının meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.