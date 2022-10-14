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Madendeki patlamada yaralanan işçiler hastaneye kaldırılıyor
Bartın’ın Amasra ilçesinde bulunan Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde meydana gelen patlamada yaralanan bazı işçiler hastaneye getirilmeye başlandı.
Asayiş 14.10.2022, 21:10
Bartın’ın Amasra ilçesinde bulunan Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde meydana gelen patlamada yaralanan bazı işçiler hastaneye getirilmeye başlandı.
Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde -300 kotunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası 74 arama kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürürken, madenden yaralı olarak kurtarılan işçiler hastaneye kaldırılmaya başlandı.