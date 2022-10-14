Madendeki patlamada yaralanan işçiler hastaneye kaldırılıyor

Bartın’ın Amasra ilçesinde bulunan Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde meydana gelen patlamada yaralanan bazı işçiler hastaneye getirilmeye başlandı.

Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde -300 kotunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası 74 arama kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürürken, madenden yaralı olarak kurtarılan işçiler hastaneye kaldırılmaya başlandı.