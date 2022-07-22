Madende göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Olayda bir maden işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiliye göre, olay Zonguldak’ın Kilimli İlçesi Damarlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre olay sabah erken saatlerde kaçak olarak işletilen maden ocağında meydana geldi. Satılmış Çamlı’nın ocakta çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Meydana gelen göçük sonrası maden işçisi Satılmış Camlı ocakta mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine TTK tahlisiye, AFAD ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. TTK Tahlisiye ekipleri tarafından çıkarılan maden işçisinin hayatını kaybettiği öğrenilirken maden işçisinin cenazesi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.