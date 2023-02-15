Madenciler bu kez kömür için değil ömür için kazdı

Kahramanmaraş depremlerinin ardından yaşanan yıkımların ardından yerin yüzlerce metre altında çalışan madenciler hemen deprem bölgesine koştu. Her gün kelle koltukta kömür çıkaran madenciler bu kez ömür kurtarmak için yoğun mücadele ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiyenin birçok yerindeki gönüllüler gibi Türkiye Taş Kömürü Kurumunda görevli yaklaşık 3 bin madenci de ekipmanları ile birlikte bölgeye koştu. Madenciler, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep gibi şehirlerde enkaz altında kalanların umudu oldu. Her gün kelle koltukda yerin yüzlerce metre altından kömür çıkaran madenciler, deprem bölgesinde de enkaz altında kalan ömürleri kurtarabilmek için gece gündüz çalışıyor. Hiçbir kurtarma ekibinin giremeyeceği alanlara bile tereddüt etmeden giren madenciler, birçok kişiyi sağ çıkarmayı başarırken bazılarının da cenazelerine ulaştı.. Ayrıca madenciler, enkazdaki para, ziynet eşyası, cep telefonu gibi kişisel eşyaları da hassasiyetle çıkararak güvenlik güçlerine teslim ediyor. Kömür üretiminin tamamen durduğu Türkiye Taş Kömürü işletmelerindeki madenciler, çabası ve cesareti gibi dürüstlüğüyle de bölge halkının gönlüne taht kurdu.

Gönüllü olarak bölgeye geldiklerini belirten madenciler, gerektiğinde kömür gerektiğinde de ömür için mücadele ettiklerini söyledi.

Madencilerin sırrı ’güven, cesaret ve domuzdamı tahkimat yöntemi’

Deprem bölgesine ekip olarak gönüllü geldiklerini anlatan madenciler, başarılarındaki en önemli etkenlerin güven, cesaret ve kullandıkları domuzdamı tahkimat yöntemi olduğunu ifade etti. Yer altında gaz zehirlenmesi, grizu,göçük ve iş kazası gibi bir çok riski olduğunu anlatan madenciler, bu risklere karşı, birbirlerini tanıyan, güvenen ekip earkadaşları ile cesaretle çalıştıklarını kaydetti. Arkadaşları için herkesin kendi canını düşünmeden riske attıklarını vurgulayan madenciler, yaşanan kazalarda ve üretimde yoğun olarak kullandıkları domuzdamı tahkimat ile sağlam, sağlıklı bir şekilde ilerleyip yol alıyor. Enkaz içerisinde de zaman zaman kullandıkları domuzdamı yöntemi hakkında da bilgi veren madenciler, ahşap direklerle ördükleri bağların taş, toprak ve mıoloz yığınlarının bulundukları alana akmasını önlediklerini söyledi. Maden işçileri, domuzdamı tahkimat yöntemi ile depremlere dahi dayanıklı yaşam koridoru oluşturuyor.