Madenciden enkazda kalan Ali Amca’ya: "Sana mancar yedireceğim Ali ağabey"

Adıyaman’da enkazda kurtarma çalışmalarını sürdüren Zonguldaklı madenci, depremzedeye, "Zonguldak’ın mancarı güzel bak. Sana mancar yedireceğim Ali ağabey" diyerek hem moral verdi hem de tebessüm ettirdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin en çok etkilediği Adıyaman’ın Karapınar ilçesinde bir enkazın altına giren Zonguldaklı madenciler 8 saatlik çalışmayla Mehmet Ali isimli bir vatandaşa ulaştı.

Kurtarma çalışmaları sırasında bir madencinin kentinin yöresel lezzetlerinden olan mancarla ilgili "Zonguldak’ın mancarı güzel bak. Sana mancar yedireceğim Ali ağabey. Hiç sıkıntı yapma" diye moral vermesi tebessüm ettirdi.