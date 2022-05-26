Madenci cinayetinde karar çıktı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde babası Yalçın Karadöngel’i (43) tüfekle vurarak öldüren Emirhan Karadöngel (18) davasında karar çıktı. Mahkeme, Emirhan Karadöngel 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay geçen yıl Mart ayında Kilimli ilçesi Karadon Mahallesi’nde meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan maden işçisi Yalçın Karadöngel, kuruma ait lojman önünde tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından Yalçın Karadöngel’in oğlu Emirhan Karadöngel(18) gözaltına alındı.

"Suçunu itiraf etti"

Olay sonrası gözaltına alınan Emirhan Karadöngel savcılıkta verdiği ifadede suçunu kabul etti. Karadöngel,"Bana bir şey yapacak diye korktum. Babamın da tabancası vardı. Yanında taşırdı. Tüfeği ikinci el eşya sattığımız iş yerinden aldım. Evin önünde küfredip bana bağırarak geliyordu. Bir an belinde silah var gibi gördüm. Korkutmak için ateş ettim. Yere düşünce panikledim. Elini beline götürüyor sandım ve bir kez daha ateş ettim. Bana bir şey yapacak diye korktum. Ardından ambulansı aradım." dedi.

Zonguldak 3 ağır ceza mahkemesinde görülen davada hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık, Emirhan Karadöngel Sesli ve Görüntülü Konuşma Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Emirhan Karadöngel’e son sözü sordu. Sanık "Böyle olsun istemezdim korktum panik yaptım pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, babasını tüfekle vuran 18 yaşındaki şahsa 10 yıl hapis cezası verdi.