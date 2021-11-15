Maden ocağındaki yangın panik yaşattı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi’ndeki maden ocağında üretim kanallarında yangın çıktı.

TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında -500 kotunda gazın yükselmesinden dolayı gizli yanma tespit edildi. Maden ocağında iş güvenliği kapsamında işçiler dışarı çıkartıldı. TTK ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, yetkililer tarafından olayla ilgili herhangi bir can kaybının olmadığı ifade edildi.